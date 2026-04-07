un grande classico del calcio europeo

Real Madrid e Bayern Monaco si preparano a sfidarsi in Champions League per la 29esima e 30esima volta. La sfida tra le due squadre si ripete nel massimo torneo continentale, con incontri che risalgono a diversi anni fa. Entrambe le squadre hanno una lunga storia di incontri in questa competizione e si affrontano in una fase decisiva della stagione. La partita rappresenta un nuovo capitolo di questa lunga rivalità nel calcio europeo.

Real Madrid e Bayern Monaco stanno per giocare in Champions League per la 29esima e 30esima volta: i tedeschi non vincono da anni, ma sono i favoriti Stasera alle 21 Real Madrid e Bayern Monaco giocano l’andata dei quarti di finale di Champions League, e sarà la 29esima volta che si incontrano nel più importante torneo europeo per squadre di club. Nel calcio europeo nessuna partita è mai stata giocata tante volte, e non è un caso: mentre altre squadre vanno e vengono, Bayern Monaco e Real Madrid sono praticamente sempre lì, da decenni, tra le più forti d’Europa. Oltre che per frequenza di incontri e qualità delle due squadre, le partite tra Real Madrid e Bayern Monaco sono spesso anche lo scontro tra due approcci ben diversi, due specifiche filosofie calcistiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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