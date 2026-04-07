Un aiuto arabo per Paramount

Recentemente, Paramount ha ricevuto un sostegno finanziario proveniente da investitori del Medio Oriente, che ha accelerato i piani per acquisire Warner Bros Discovery. Questa operazione coinvolge un aumento di capitale che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore dell’intrattenimento. Al momento, le trattative sono in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi dell’eventuale acquisizione.

Paramount accelera sull’acquisizione di Warner Bros Discovery grazie all’arrivo di nuovi capitali dal Golfo. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, il gruppo guidato da David Ellison ha ottenuto «impegni vincolanti di capitale per circa 24 miliardi di dollari» da tre fondi sovrani, con il Public Investment Fund (Pif) saudita pronto a fornire circa 10 miliardi di dollari. Nell’operazione entrano anche la Qatar Investment Authority (Qia) e la società di Abu Dhabi L’imad Holding, con accordi che, sempre secondo fonti vicine al dossier, dovrebbero essere firmati a breve. L’acquisizione di Warner Bros Discovery, annunciata a febbraio per 81 miliardi di dollari, resta in attesa del via libera delle autorità europee, mentre ai dipendenti sarebbe stato chiesto di «prepararsi alla chiusura dell’operazione entro la fine di luglio ». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un aiuto arabo per Paramount Leggi anche: “Aiuto, aiuto”. Morte choc a 12 anni: in cima al palazzo, poi il crollo e le grida di terrore Crans-Montana, gli audio dell?orrore: «Aiuto, i miei amici bruciano». La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiutoNel giorno in cui sono state rese note alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza di chi, disperato, si trovava al Constellation nella... Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco