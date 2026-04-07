Ultimissime Inter LIVE | GS multa i nerazzurri Oaktree al lavoro per alcune modifiche

Nelle ultime ore si sono registrate novità riguardanti la società calcistica nerazzurra. La federazione ha deciso di comminare una multa alla squadra, mentre un fondo di investimento sta valutando alcune modifiche alla struttura societaria. Questi eventi si aggiungono alle notizie aggiornate in tempo reale sul club, che continuano a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 07 APRILE. Futuro Inter, Oaktree a lavoro per pianificare le prossime mosse: vertici con diverse aree, anche a tema mercato Futuro Inter, Oaktree a lavoro per pianificare le prossime mosse: vertici con diverse aree, anche a tema mercato! Ecco tutti i dettagli Giudice Sportivo, ammenda di 5 mila euro al club dopo Inter Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: GS multa i nerazzurri, Oaktree al lavoro per alcune modifiche Ultimissime Inter LIVE: San Siro prepara l’abbraccio a Bastoni, Oaktree vara la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu saluta i nerazzurri in estate? Intanto parla ZanettiFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Mercato Inter, Liverpool su Dumfries: possibile derby con la Juventus per Norton-Cuffy Si parla di: Live Inter FA - AD Isidro Metapán - Liga INDES: Punteggi & Highlights Calcio - 04/04/2026; Live Pro Vercelli - Inter U23 - Serie C girone A: Punteggi & Highlights Calcio - 04/04/2026.