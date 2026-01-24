ubriaco molesta i clienti del super poi prende a morsi i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, un episodio di alterazione dovuta all’abuso di alcol ha portato a una situazione di tensione nel parcheggio di un supermercato. Un uomo, in stato di ebbrezza, ha disturbato i clienti e successivamente ha aggredito i carabinieri intervenuti, mordendoli. L’evento ha causato scompiglio tra i presenti, evidenziando le conseguenze di comportamenti imprudenti in luoghi pubblici.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una scena di caos e violenza nel parcheggio di un supermercato, sotto gli occhi attoniti di clienti e passanti. Urla, minacce, spintoni e persino morsi ai carabinieri: è finita con un arresto, due militari feriti e, il giorno dopo, con le scuse pronunciate in tribunale da un uomo che dice di non ricordare nulla. Tutto è successo in via Cavour, davanti al supermercato Tigros. Un uomo di 45 anni, residente ad Arcisate, in evidente stato di ubriachezza, stava infastidendo chi entrava e usciva dal punto vendita. La situazione è rapidamente degenerata, tanto che alcuni cittadini hanno deciso di chiamare il 112, spaventati da quel comportamento sempre più aggressivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caos in un bar del centro: ubriaco molesta i clienti e minaccia i carabinieri: 49enne denunciatoNella serata di ieri, un uomo di 49 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Parma Oltretorrente per aver disturbato la quiete pubblica e minacciato i militari intervenuti.

