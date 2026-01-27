Al volante con un tasso 4 volte superiore al limite due positivi alla cannabis | le denunce dei Carabinieri

Durante i controlli stradali a Cesenatico, i Carabinieri hanno denunciato otto persone, tra cui due positive alla cannabis e un conducente con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. L’operazione mira a garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti causati da eccessi di alcol o sostanze stupefacenti. La prevenzione e il rispetto delle norme sono fondamentali per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

I controlli sulle strade dei Carabinieri di Cesenatico in questi giorni hanno portato alla denuncia di otto persone. Nel dettaglio, tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno ha addirittura riportato un tasso alcolemico di 1,97 gl, praticamente quattro.

