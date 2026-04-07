Turchia nasce l’archivio sensoriale con 90 oli extravergine

In un piccolo centro della provincia di Izmir, lungo la costa del Mar Egeo, è stata aperta la Yücel Sönmez Olive Oil Library. L’archivio sensoriale raccoglie 90 oli extravergine di oliva, provenienti da diverse produzioni locali. La struttura è stata inaugurata di recente e mira a conservare e valorizzare le varietà di olio presenti nella regione. La libreria si trova nel centro storico di Orhanl?.

A Orhanl?, un piccolo centro della provincia di?zmir che guarda il Mar Egeo, è stata inaugurata la Yücel Sönmez Olive Oil Library. Si tratta del primo spazio al mondo dedicato esclusivamente alla conservazione e allo studio dell’olio extravergine, dove novanta diverse varietà provenienti da Asia, Africa, Americhe ed Europa sostituiscono i libri sugli scaffali. Il progetto sorge all’interno del Sevilma Garden, una struttura che si definisce come la prima Slow Food Farm della Turchia. In questo luogo, la coltivazione degli ulivi ha radici profonde che risalgono a oltre 250 anni fa, rendendo l’ambiente un perfetto connubio tra storia agricola e innovazione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, nasce l’archivio sensoriale con 90 oli extravergine Un viaggio tra oli ed essenze dell'antichità, al Museo Aldini il percorso sensoriale che attraversa i secoliSabato 28 febbraio, alle ore 18, il Museo archeologico Aldini di Forlimpopoli in collaborazione con il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”... Guida Oli 2026 Gambero Rosso, da Agresti 1902 oli “eccezionali, emozionanti, eccellenti”Il Gambero Rosso premia gli oli extravergini Itrana in purezza della società agricola pontina Agresti 1902, definendoli “eccezionali, emozionanti,... Si parla di: Turchia. L'ambiguità strategica: parlare con tutti, non rispondere a nessuno; Quarto missile iraniano lanciato in Turchia e abbattuto dal sistema di difesa NATO, mentre Ankara tenta di mediare tra Iran e Usa per porre fine alla guerra. Sgomento e allarme tra la popolazione iraniana per l'arrivo in Iran delle milizie delle Forze di.