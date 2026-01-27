In un contesto di emergenza sanitaria, Claudio Lippi si trova in terapia intensiva, in condizioni critiche e senza risorse finanziarie. La sua famiglia e i fan si interrogano sulla sua salute, dopo aver visto un intervento video in cui lui stesso ha condiviso la sua situazione. La notizia suscita preoccupazione e attenzione sulla sua condizione, ancora da chiarire del tutto.

"Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo". Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha descritto le condizioni di salute di Claudio Lippi che è apparso in video per la prima volta da tanto tempo. L'ex conduttore Mediaset e Rai era disteso in quello che sembra a tutti gli effetti un letto di ospedale, con la cannula nasale per l'ossigeno. Immagini che destano preoccupazioni. Il presentatore, ormai arrivato alla soglia di 80 anni, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Visibilmente dimagrito e provato, Claudio Lippi aveva rilasciato un'intervista a Fanpage in occasione dei suoi 80 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Claudio Lippi disperato in ospedale: "Non so se ho un tumore ai polmoni"

Claudio Lippi, in collegamento telefonico durante Falsissimo, ha condiviso di essere in terapia intensiva.

Fabrizio Corona e Claudio Lippi tornano a far parlare di sé.

