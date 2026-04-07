In un'intervista, un ex presidente ha dichiarato che non si preoccupa delle critiche riguardo alla sua salute mentale e che, se fossero fondate, ci sarebbe bisogno di più persone come lui. Ha affermato di non aver ascoltato commenti negativi in merito e ha commentato che, in caso fosse vero, aumenterebbe la richiesta di individui con il suo modo di pensare. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Washington.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Non mi importa dei critici. Non ho sentito nulla del genere, ma se fosse così, avranno bisogno di più persone come me. Perché il nostro Paese è stato truffato sul commercio, su tutto, per molti anni, finché non sono arrivato io", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump sulla sua salute mentale: Servirebbero più persone come me

“Trump è narcisista: premi immaginari e deliri di grandeur”: tutti i dubbi (serissimi) sulla sua salute mentaleLa scena finale di Viale del tramonto è una delle più celebri della storia del cinema: Norma Desmond, interpretata da Gloria Swanson, scende...

Trump sulla sua salute mentale: Servirebbero più persone come me

Temi più discussi: Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca costretta a smentire: Lavora senza sosta; Trump è stato ricoverato? Le voci corrono più veloci delle smentite; Trump ricoverato in ospedale, la Casa Bianca costretta a smentire i rumors diffusi online; 'Trump ricoverato', la Casa Bianca costretta a smentire.

Trump risponde sulla sua salute mentale dopo il post contro l’Iran: Servono più persone come meRispondendo alla domanda di un giornalista, Donald Trump ha respinto le critiche sulla sua salute mentale arrivate dopo un post pubblicato su Truth Social in cui ha minacciato gli iraniani con toni ... rainews.it

Donald Trump, i dubbi sulla salute mentale: i sintomi del declino cognitivo e il dubbio narcisismo malignoNon è più soltanto una questione politica. Attorno a Donald Trump si è riacceso un dibattito che tocca direttamente la sua lucidità mentale e la capacità di ... thesocialpost.it

Guerra in Medio Oriente, tutti gli ultimatum di Donald Trump all’Iran x.com

«Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. - facebook.com facebook