Oggi scade l’ultimatum di un ex presidente degli Stati Uniti rivolto all’Iran, con una minaccia di distruzione di ponti e centrali elettriche se non si accetta la pace. Il Wall Street Journal segnala che le possibilità di un accordo tra le parti si riducono notevolmente. Le tensioni tra le due nazioni sono aumentate nelle ultime ore, mentre le autorità iraniane non hanno ancora commentato pubblicamente.

Scadrà oggi l’ultimatum di Donald Trump al regime iraniano di Mojtaba Khamenei. Passano le ore e il mondo intero trattiene il fiato nella speranza che i pochi spiragli diplomatici che si sono aperti negli ultimi giorni, con la presentazione di una proposta di pace in 15 punti degli Usa e la controproposta in 10 punti dell’Iran, portino a un compromesso e al conseguente accordo. Purtroppo, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, le possibilità che si arrivi a un’intesa sono ridotte al lumicino. I negoziatori, infatti, sono “pessimisti sulla possibilità che l’Iran ceda alla richiesta di Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente”, che sarebbe costretto a lanciare i bombardamenti promessi sulle infrastrutture energetiche iraniane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump minaccia l’Iran: “Accettate la pace o questa notte distruggerò tutti i ponti e le centrali elettriche”. Ma per il Wall Street Journal le possibilità di un accordo sono ridotte al lumicino

Da Trump un ultimatum all’Iran: “Dieci giorni per accettare l’accordo”. Ma il Wall Street Journal insiste: “Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa”Regolare i conti subito oppure concedere altro spazio alla diplomazia e, eventualmente, valutare raid su Teheran.

Trump minaccia Iran: dopo i ponti, tocca alle centrali elettricheIl conflitto tra Stati Uniti e Iran si è intensificato con minacce dirette contro infrastrutture civili.

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Mojtaba Khamenei in gravi condizioni. Trump minaccia l'IranSecondo le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi la Guida Suprema iraniana è priva di sensi. Il presidente Trump esige la riapertura dello Stretto di Hormuz, minacciando devastanti attacch ... msn.com

Trump tra la ricerca del negoziato con l'Iran e le minacce di scatenare l’inferno: è la strategia della pressioneI primi 2.200 marines arriveranno nell'area il giorno in cui scade il nuovo ultimatum per i colloqui. Una leva per le trattative o un piano d'attacco? corriere.it

Le banche americane ischiano di perdere a causa del credito privato. L'articolo del Wall Street Journal tratto dalla rassegna di Liturri. x.com

Per celebrare i 50 anni di #apple il suo CEO Tim Cook ha aperto al Wall Street Journal gli archivi dell'azienda per raccontare in un videola storia di Apple analizzando prototipi dei prodotti di maggiore successo come Ipod e iPhone. https://www.youtube.com/w - facebook.com facebook