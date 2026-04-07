Trump minaccia di demolire ponti e centrali elettriche

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la possibilità di demolire ponti e centrali elettriche, mentre si intensifica il clima di incertezza sui negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rischi di escalation nelle relazioni internazionali e sulle conseguenze di eventuali azioni di risposta. La situazione rimane tesa, con le parti coinvolte che monitorano attentamente ogni sviluppo.

Mentre cresce il pessimismo per un possibile negoziato tra USA e Iran, il presidente americano Donald . Mentre cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’Iran accetti la richiesta del presidente americano Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz entro la scadenza fissata dalla Casa Bianca, . Nel frattempo, il Pentagono ha annullato la conferenza stampa prevista per le 8 di questa mattina, le 14 in Italia, con il Segretario Pete Hegseth e il capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate americane, il generale Dan Caine. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump minaccia di demolire ponti e centrali elettriche Trump minaccia Iran: dopo i ponti, tocca alle centrali elettricheIl conflitto tra Stati Uniti e Iran si è intensificato con minacce dirette contro infrastrutture civili. Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: “Aprite lo Stretto, bastardi”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso l’invio di truppe di terra in Iran se il Paese non raggiungerà un accordo e non riaprirà... Argomenti più discussi: Trump minaccia di demolire ponti e centrali elettriche; Ultimatum di Trump, le 2 di domani notte: Vi distruggiamo in 4 ore. Trump minaccia di demolire ponti e centrali elettriche, Teheran: Retorica arrogante. – CronacaOnline; Trump, l’Iran e il costo della guerra che divide gli Stati Uniti; Iran, Trump minaccia attacchi a ponti e centrali elettriche. Teheran: Abbattuto F-35 Usa, morto il pilota - Diretta. AGI: LE NOTIZIE DEL GIORNO (ORE 24:00)Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Donald Trump minaccia di "far fuori l'Iran in una notte" x.com Trump minaccia: può essere oggi. Scade l’ultimatum per un accordo. . Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook