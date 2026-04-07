Trump | Kim Jong-un mi considera un amico Biden lo chiamava ' mentalmente ritardato' – Il video

Un video recentemente diffuso mostra il presidente in carica affermare di avere un buon rapporto con il leader nordcoreano, mentre ricorda che l’ex presidente aveva usato termini offensivi nei suoi confronti. Il presidente ha anche detto di avere circa 45.000 soldati in Corea del Sud per proteggere gli interessi del paese. La conversazione si concentra sulle relazioni tra le due nazioni e sui rapporti personali tra i leader.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Abbiamo 45.000 soldati in Corea del Sud per proteggerci da Kim Jong-un, con cui vado molto d'accordo, come sapete. Avete notato che ha detto cose molto carine su di me? Era solito chiamare Joe Biden una persona 'mentalmente ritardata', okay? Quindi non venite a dirmi le vostre storie. Di Joe Biden diceva che è una persona 'mentalmente ritardata'. È stato così cattivo con Joe Biden, è stato terribile. Ma a lui Trump piace. E avete notato come vanno bene le cose con la Corea del Nord? Molto bene", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Kim Jong-un preoccupa la Corea del Sud e il Giappone (e anche Donald Trump)Kim Jong-un ha aperto il congresso del Partito del Lavoro, il partito unico che domina la Corea del Nord.

Temi più discussi: Kim Jong Un accarezza cuccioli con la figlia a Pyongyang; Lo show di Trump: Voglio che il petrolio circoli liberamente; Corea del Nord, il video dei soldati d’élite: addestramento estremo davanti a Kim Jong-un; Trump: Kim Jong-un mi considera un amico, Biden lo chiamava 'mentalmente ritardato'.

Trump says Kim Jong-un made 'nasty' claim about Biden's mental state - 'Mentally r*******'Back in 2023, the Independent reported, the supreme leader’s sister, Kim Yo Jong, lashed out at Biden over his warning that North Korean nuclear aggression would bring about the end of its regime. She ... express.co.uk

Trump Branded 'Sick' By Internet as He Claims Kim Jong Un Called Biden 'Mentally Retarded' While Boasting Their Friendly TiesDonald Trump sparks outrage after claiming Kim Jong Un insulted Joe Biden while praising their relationship, triggering fierce backlash online. ibtimes.co.uk

Corea del Nord, Kim Jong Un prepara il futuro: la figlia Ju Ae indicata come erede x.com

Nordcorea, figlia di Kim futura leader Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un si aspetta che sua figlia, Kim Ju-ae, gli succeda. E questo nonostante lo scetticismo nel Paese sulla potenziale successione di un - facebook.com facebook