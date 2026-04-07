Trasporto scolastico a Sassuolo scatta la vigilanza a bordo

A partire da questa settimana, a Sassuolo sarà presente un'addetta che viaggerà a bordo dei pulmini del trasporto scolastico, nella rotazione tra le diverse linee. La figura, affidata alla ditta che gestisce il servizio e con costi a carico del Comune, avrà il compito di vigilare durante i tragitti degli studenti. La novità mira a garantire maggiore controllo e sicurezza durante il trasporto degli alunni.

L'obiettivo principale è verificare che bambini e ragazzi viaggino in sicurezza: cinture allacciate, comportamenti corretti, rispetto delle norme previste durante il trasporto. Un controllo puntuale e sistematico che, grazie alla rotazione tra le linee, interesserà nel tempo l'intero servizio senza concentrarsi su percorsi specifici. L'iniziativa ha anche una valenza educativa più ampia, come sottolinea l'assessora Maria Savigni: "— Vogliamo abituare i bambini a viaggiare sui mezzi pubblici in modo responsabile, e rispettoso della sicurezza propria e altrui. Il tragitto casa-scuola deve essere vissuto da tutti in modo tranquillo e sereno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico: al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Sono aperte le iscrizioni per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e...

Temi più discussi: Sassuolo: cane antidroga e metal detector al polo scolastico; I Carabinieri controllano l’area di un istituto scolastico e i terminal ferroviari sassolesi; Vacanze scolastiche anche per autobus e corriere, orario ridotto nel periodo di Pasqua; Controlli a Sassuolo. Il ’poliziotto’ Ector fiuta la droga.

Trasporto scolastico. Al via un servizio di accompagnamento e vigilanza sui mezziUn’assistente sui pulmini a rotazione su tutte le linee fino a fine anno, per garantire sicurezza e promuovere l’educazione civica […..] ... sassuolonotizie.it

Trasporto scolastico, Barberino Tavarnelle e Poggibonsi rafforzano la loro collaborazioneI Comuni Barberino Tavarnelle e Poggibonsi rafforzano la loro collaborazione sul servizio di trasporto scolastico con una nuova convenzione ... gonews.it

Massarosa: iscrizioni aperte per il trasporto scolastico Aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027. Scadenza: 31 maggio 2026. Servizio rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei b - facebook.com facebook

Scuole a Ciampino, in arrivo un nuovo mezzo per il trasporto scolastico di ASP dotato delle più moderne tecnologie, dal drive assistant ai sensori di prossimità La nota stampa congiunta: comune.ciampino.roma.it/it/news/scuole… #Ciampino #ASP #Scuolabus x.com