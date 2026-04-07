Il progetto della metrotranvia Milano-Seregno rischia di subire un rallentamento dopo che il Ministro Salvini ha escluso nuovi finanziamenti, a causa di una disputa sugli extracosti. La tratta, che passa attraverso diverse località dell’area metropolitana, si trova ora al centro di una discussione riguardante le risorse necessarie per completare l’opera. Nessuna decisione è stata presa in merito alle prossime fasi di finanziamento o alla gestione dei costi aggiuntivi.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Metrotranvia Milano-Seregno: gli extracosti schizzano a 120 milioni di euro e la Brianza rischia di rimanere fuoriChe cosa sta succedendo a uno dei maxi cantieri più attesi? Tra le ipotesi al vaglio quella della "revisione" delle fermate con la Brianza...

Metrotranvia Milano-Seregno: di chi è la colpa per quei 120 milioni di extracosti che bloccano il cantiere?Il Pd chiama in causa il ministro Salvini, la Lega chiede conto al Pd e alla Città Metropolitana.

Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: il nodo sugli extracosti; Tram Milano-Seregno, dal Ministro Salvini no a nuovi finanziamenti: è scontro sugli extracosti; La metrotranvia Milano Seregno rischia lo stop, Roma gela la Città metropolitana: Il Mit ha già fatto la propria parte; Tram Milano-Seregno, la Provincia di Monza e Brianza chiede trasparenza su aumento costi.

Tram Milano-Seregno, dal Ministro Salvini no a nuovi finanziamenti: è scontro sugli extracostiDoccia fredda per il futuro della metrotranvia Milano-Seregno, che attraversa Paderno Dugnano, Cormano e Cusano Milanino. Il Ministero delle ... ilnotiziario.net

Tram Milano-Seregno, la Provincia di Monza e Brianza chiede trasparenza su aumento costiLa Provincia di Monza e Brianza lancia l’allarme sulla metrotranvia Milano-Seregno. Dopo l’ultimo confronto tecnico con Città Metropolitana di Milano, ... ilnotiziario.net

Il progetto della metrotranvia Milano–Seregno attraversa una fase delicata: costi in aumento e possibili modifiche al tracciato impongono un confronto serio tra le istituzioni. Tutti i dettagli nel comunicato bit.ly/CSMB_2-4-26 #metrotramvia #mobilità #traspo x.com

SALETTA CRITICA TRANVIARIA MILANO - SEREGNO "amministrazioni cialtronistiche " - premessa: non è un posto politico o di parte. Di fronte a certa affermazioni quando si vuole ci vuole e bisogna accennare alcune verità tenute nascoste. Comune di Bress - facebook.com facebook