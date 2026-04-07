Tragedia a Traves | Panda travolge novantenne alle strisce

Una donna di 94 anni è deceduta a Traves, nel Torinese, nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026, dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima è stata soccorsa dai sanitari, ma non è sopravvissuta alle ferite riportate. L’automobilista coinvolto è stato sottoposto a controlli.

Una donna di 94 anni ha perso la vita a Traves, nel Torinese, dopo essere stata travolta da un’automobile nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026. Il tragico evento si è consumato intorno alle 14.30 nella frazione Grangia. Il conducente del veicolo, un uomo di 60 anni a bordo di una Fiat Panda, ha investito la pensionata mentre quest’ultima si trovava nei pressi delle strisce pedonali. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario di Azienda Zero, che ha attivato le procedure di rianimazione sul posto, il quadro clinico era ormai disperato. La gestione dell’emergenza e i soccorsi a Ciriè. Dopo le prime manovre d’urgenza eseguite dall’equipe del 118, la vittima è stata trasportata con urgenza presso l’ospedale di Ciriè. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Traves: Panda travolge novantenne alle strisce Leggi anche: Novantenne sterza per evitare un 13enne in bici e si ribalta con la Panda Leggi anche: Lo travolge sulle strisce, il ‘pirata’ rintracciato grazie alle foto dei passanti