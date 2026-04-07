Traffico Roma del 07-04-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 7 aprile 2026, si sono verificati disagi sul raccordo anulare di Roma a causa di un veicolo in fiamme. Il veicolo ha percorso circa 3 chilometri sull’autostrada prima di essere spento, causando rallentamenti e code lungo il tratto interessato. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti.

Luceverde Roma Bentrovati Per un veicolo che ha preso fuoco ancora corre per 3 km sull'autosole tra la diramazione Roma nord e il bivio per la 24 in direzione di Napoli restiamo sulla Roma Napoli dove per il traffico intenso abbiamo code a tratti tra Ceprano e Valmontone verso Roma circa un'ora e mezza Il Tempo stimato per percorrere il tratto ancora sostenuto il traffico anche sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla Laurentina all'appia ed in carreggiata interna dalla Tiburtina alla A24 per un incidente si sta in coda sulla tangenziale est all'altezza del Bivio per la A24 in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook