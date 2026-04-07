Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 7 aprile 2026 si registrano code sulla A1 tra Pontecorvo e Ceprano, direzione Napoli, a causa di un incidente. La circolazione nel tratto risulta rallentata e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di verificare eventuali aggiornamenti. La polizia stradale è sul posto per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso.

luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare code sulla Cassia Veientana tra Formello e Castel de' ceveri in direzione del raccordo anulare poco il traffico sulle altre strade ed autostrade della Regione posta menti anche oggi Age matita lo stop dei mezzi pesanti e questo fino alle 14 in provincia di Rieti per lavori Questa notte la via Salaria rimarrà chiusa dalle 21 alle 6 tra maglianello e Rieti nelle due direzioni lavori poi sul raccordo Viterbo Terni scambio di carreggiata tra Bomarzo è Soriano non si escludono rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico di tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 09:30Claudia Conte (Osservatorio Nazionale contro il Bullismo):” Il cinquanta per cento degli under 20 subisce atti di offesa dai coetanei. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25. Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare code ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook