Tracce di territorio | la geografia dei luoghi tra mappe e storia

In occasione delle GEONIGHT, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare come i luoghi si sono trasformati nel tempo attraverso un percorso che combina l'osservazione diretta e la narrazione. L’evento invita a scoprire le mappe e le storie che hanno segnato l’evoluzione dei territori, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. Un’occasione per conoscere meglio il rapporto tra geografia e storia locale.

In occasione delle GEONIGHT, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione del territorio intrecciando osservazione e racconto. Un’iniziativa serale pensata come un’esperienza culturale immersiva, con un momento ludico e partecipativo in cui le mappe storiche diventano strumenti di gioco e arricchimento culturale. L'esperienza ha inizio alle 20.45 con partenza da Villa Ghedini di Villa Bartolomea, per circa 1h e 45 minuti. Adatta anche a bambini e famiglie, è gratuita ma su prenotazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Gli orari dei pasti tra nord e sud Europa: storia, geografia e abitudini socialiParlare degli orari dei pasti con persone che vivono in paesi diversi spesso provoca sorpresa reciproca.

“L’angelo della Storia”, tra storia, geografia e contraddizioni al teatro Troisidi NonantolaIl gruppo di attori e registi nato a Firenze sarà in scena sabato 21 febbraio al Teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito della stagione a cura di...

la MENZOGNA delle Mappe Geografiche

Temi più discussi: Di piante e di cure, sulle tracce di un passato alpino ancora vivo; Passeggiando si impara 2026 - Sulle tracce di Marchesetti per scoprire il territorio; Sulle tracce di Leonardo Mosso, a 100 anni dalla nascita; Escursionista si stacca dal gruppo e di lui si perdono le tracce: dopo l'allarme scattano le ricerche di vigili del fuoco e Soccorso alpino, ma lui era al sicuro in un rifugio.

Tracce di territorio: la geografia dei luoghi tra mappe e storiaIn occasione delle GEONIGHT, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione del territorio intrecciando osservazione e racconto. Un’iniziativa serale pensata come un’esperienza ... veronasera.it

Sindone di Torino, la nuova svolta: il test del DNA rivela tracce mai considerate primaNuovo studio sul DNA della Sindone di Torino: tracce umane, animali e vegetali, indizi dal Medio Oriente e dubbi ancora aperti. greenme.it

I viaggi del Venerdì: in Norvegia sulle tracce di troll e vichinghi x.com

Si cercano le tracce di Domenico Racanati tra le acque torbide e i tronchi accumulati alla foce - facebook.com facebook