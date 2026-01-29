Attraverso la serratura Viaggio nella stanza delle meraviglie del soldatino di Andersen

Questa domenica, nel quadro della rassegna Riccione Teatro per le nuove generazioni, andrà in scena “Il tenace soldatino di piombo”. Lo spettacolo, firmato da Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, porta il pubblico nel mondo magico e sorprendente della stanza delle meraviglie, come se si attraversasse una serratura e si entrasse in un universo di fantasia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.