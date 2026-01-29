Attraverso la serratura Viaggio nella stanza delle meraviglie del soldatino di Andersen

Questa domenica, nel quadro della rassegna Riccione Teatro per le nuove generazioni, andrà in scena “Il tenace soldatino di piombo”. Lo spettacolo, firmato da Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, porta il pubblico nel mondo magico e sorprendente della stanza delle meraviglie, come se si attraversasse una serratura e si entrasse in un universo di fantasia.

Nell'ambito della rassegna Riccione Teatro per le nuove generazioni, domenica 1 febbraio andrà in scena Il tenace soldatino di piombo, uno spettacolo di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara. Più di un semplice spettacolo teatrale, questo è un vero e proprio "film da palcoscenico", pensato per.

