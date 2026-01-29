Attraverso la serratura Viaggio nella stanza delle meraviglie del soldatino di Andersen
Questa domenica, nel quadro della rassegna Riccione Teatro per le nuove generazioni, andrà in scena “Il tenace soldatino di piombo”. Lo spettacolo, firmato da Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, porta il pubblico nel mondo magico e sorprendente della stanza delle meraviglie, come se si attraversasse una serratura e si entrasse in un universo di fantasia.
Nell'ambito della rassegna Riccione Teatro per le nuove generazioni, domenica 1 febbraio andrà in scena Il tenace soldatino di piombo, uno spettacolo di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara. Più di un semplice spettacolo teatrale, questo è un vero e proprio "film da palcoscenico", pensato per.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Riccione Teatro
Belgioioso delle meraviglie. Viaggio nella fantasia con il Comics and games
Un'aula multisensoriale per il benessere degli alunni: alla De Amicis c'è la 'Stanza delle meraviglie'
Immagina di trovarti davanti a un cofanetto chiuso non da una serratura, ma da un semplice filo annodato. Per gli Egizi, la sicurezza non passava attraverso chiavi e lucchetti: per garantire l’inviolabilità di un oggetto veniva applicato un sigillo. Sul nodo della co facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.