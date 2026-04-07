Tornano i Centri estivi al Musme

Sono ripresi i Centri Estivi presso il MUSME, offrendo ai bambini la possibilità di partecipare a un’esperienza educativa durante le vacanze estive. Le attività proposte combinano elementi di gioco e scienza, creando uno spazio dedicato alla scoperta e all’apprendimento in modo coinvolgente. L’iniziativa è rivolta ai giovani interessati a esplorare temi scientifici in un ambiente stimolante e divertente.

L’estate è il momento perfetto per imparare divertendosi! I Centri Estivi del MUSME offrono un’esperienza educativa unica dove il gioco incontra la scienza e la curiosità diventa scoperta. Pensati per bambini della scuola primaria, i Centri Estivi del Museo di Storia della Medicina uniscono attività educative, laboratori didattici e esperimenti scientifici. Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso, ispirato alla medicina e al funzionamento del corpo umano, per stimolare creatività, spirito di osservazione e lavoro di squadra:Ciclo A: “Medici in viaggio: storie di esplorazioni e di scoperte!”8 – 12 giugno, 6 – 10 luglio, 31 agosto – 4 settembreSeguiamo le orme dei grandi medici che hanno viaggiato lontano per portare alla luce nuove cure, piante straordinarie e conoscenze che hanno cambiato il mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Trezzo, la svolta decisa dal Comune. Dopo 7 anni tornano i centri estiviUn progetto educativo che unisce gioco, ambiente e cittadinanza attiva per i più piccoli. Centri estivi 2026, iscrizioni al via: ecco come fareIl Comune di Udine sta per avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, con importanti novità che rafforzano l'offerta... Temi più discussi: Estate ragazzi, tornano i centri estivi per i bambini di Torino tra gli 0 e gli 11 anni; Trezzo, la svolta decisa dal Comune. Dopo 7 anni tornano i centri estivi; Centri estivi per bambini. Pronto il bando; Nidi e centri estivi, mercoledì partono le iscrizioni. Le attività inizieranno nel mese di giugno. Estate ragazzi, tornano i centri estivi per i bambini di Torino tra gli 0 e gli 11 anniLe iscrizioni apriranno il 13 aprile e si potranno fare esclusivamente online con Cie o Spid: l'offerta della città assieme a Compagnia di San Paolo ... rainews.it Centri estivi, a Grugliasco Open day al parco culturale Le SerreÈ già ora di pensare all'estate: a Grugliasco tornano i centri estivi. Per confrontarsi con i gestori accreditati e conoscere il programma dei giochi, dei laboratori creativi, delle attività sportive ... torinoggi.it Gli americani tornano sulla Luna dopo 50 anni... grazie a Trump La meraviglia di Artemis II, che riapre una porta chiusa per 50 anni x.com Ci sono notti in cui i conti non tornano mai. Ti guardi indietro e vedi una scia di traguardi raggiunti, di battaglie vinte, di applausi ricevuti. Ma poi, nell'oscurità della camera da letto, ti accorgi che hai costruito una cattedrale magnifica in cui però non abita nessu - facebook.com facebook