Tornano i Centri estivi al Musme

Da padovaoggi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ripresi i Centri Estivi presso il MUSME, offrendo ai bambini la possibilità di partecipare a un’esperienza educativa durante le vacanze estive. Le attività proposte combinano elementi di gioco e scienza, creando uno spazio dedicato alla scoperta e all’apprendimento in modo coinvolgente. L’iniziativa è rivolta ai giovani interessati a esplorare temi scientifici in un ambiente stimolante e divertente.

L’estate è il momento perfetto per imparare divertendosi! I Centri Estivi del MUSME offrono un’esperienza educativa unica dove il gioco incontra la scienza e la curiosità diventa scoperta. Pensati per bambini della scuola primaria, i Centri Estivi del Museo di Storia della Medicina uniscono attività educative, laboratori didattici e esperimenti scientifici. Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso, ispirato alla medicina e al funzionamento del corpo umano, per stimolare creatività, spirito di osservazione e lavoro di squadra:Ciclo A: “Medici in viaggio: storie di esplorazioni e di scoperte!”8 – 12 giugno, 6 – 10 luglio, 31 agosto – 4 settembreSeguiamo le orme dei grandi medici che hanno viaggiato lontano per portare alla luce nuove cure, piante straordinarie e conoscenze che hanno cambiato il mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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