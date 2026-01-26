Al Noventa di Piave Designer Outlet una mostra fotografica sulle Olimpiadi di Cortina 1956

Il Noventa di Piave Designer Outlet presenta una mostra fotografica all'aperto dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956. L'evento si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso The Lounge. Un’occasione per conoscere e ripercorrere un importante momento storico dello sport italiano attraverso immagini d’epoca, in un contesto dedicato alla cultura e alla memoria olimpica.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, The Lounge – Noventa di Piave Designer Outlet ospiterà la mostra fotografica open air Cortina 1956. Le prime Olimpiadi bianche in Italia. Le foto più iconiche, un’esposizione dedicata a uno degli eventi sportivi più significativi della storia del Paese. L’iniziativa è realizzata da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet in collaborazione con Marsilio Arte e Fondazione Cortina e nasce dall’omonimo volume di Massimo Spampani Cortina 1956. Le prime Olimpiadi bianche in Italia, edito da Marsilio Arte e Fondazione Cortina. La mostra propone una selezione di immagini iconiche dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina 1956, primo appuntamento olimpico invernale ospitato in Italia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su piave designer

Il passaggio della fiaccola olimpica a Siracusa sarà celebrato con una mostra presso l’Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection.

Il documentario delle Olimpiadi di Cortina 1956 rappresenta un unicum nel suo genere, grazie alla sua natura sperimentale e alla complessità della sua realizzazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su piave designer

Argomenti discussi: Al via i saldi in Veneto e prime code all’Outlet di Noventa di Piave; Outlet di Noventa, la seconda edizione di Osservatorio Moda e Generazioni: visitatori e fatturato in crescita VIDEO; Evento gratuito: medicina estetica e nutrizione a Noventa; Designer Outlet, nuovo anno record sospinto dalla generazione Re-styler: a Noventa 3,6 milioni di visitatori.

A Noventa di Piave 2^ edizione di Osservatorio Moda e GenerazioniNoventa di Piave, 16 gen. (askanews) - Al Noventa di Piave Designer Outlet si è tenuta la seconda edizione dell'Osservatorio Moda e Generazioni ... notizie.tiscali.it

Noventa di Piave. Maxi sconti all'Outlet: clienti impazziti lasciano le auto ovunque, anche in rotatoria. Pioggia di multeNOVENTA DI PIAVE - Fiumane di visitatori ieri al Noventa Designer Outlet per il ritorno del Fashion Festival, l’evento che è stato riproposto dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Attratti dalla ... ilgazzettino.it

Noventa di Piave Designer Outlet - facebook.com facebook