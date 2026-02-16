Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore | un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro
Elisa, concorrente di Affari Tuoi, ha perso 300mila euro dopo un errore durante la trasmissione. La donna del Lazio aveva deciso di cambiare il pacco che aveva scelto, ma un lapsus le ha fatto accettare solo 18mila euro. Un momento di tensione evidente davanti alle telecamere, con il pubblico che ha assistito alla scena.
Puntata di Affari Tuoi amara per Elisa del Lazio: la pacchista cambia il pacco che aveva pescato, perde 300mila euro e per un lapsus ne accetta appena 18mila.🔗 Leggi su Fanpage.it
Jonathan ad Affari Tuoi accetta l'offerta del Dottore: aveva 200 mila euro nel pacco
Jonathan si siede sul banco di Affari Tuoi e guarda il pacco con un misto di speranza e incertezza.
Stefano Martini di Frosinone vince 30 mila euro ad Affari Tuoi: rifiuta l’offerta del Dottore e trionfaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Emma, Giorgia e Elisa fanno nottata folle: La sera leoni, la mattina dolori...Menomale che ci vediamo poco! Cosa hanno combinato; A C'è Posta per Te, Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara: La produzione non sarà felice; Taratata stasera in tv su Canale 5: ospiti e scaletta dello show di Paolo Bonolis; Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel Lo.
Affari Tuoi, Elisa tradita da un lapsus: chiede per errore 18.000€, dottore accettaLa concorrente ha accettato di cambiare pacco alla seconda manche Stasera è arrivato il turno di Elisa del Lazio giocare ad Affari Tuoi. E quest'ultima, ... lanostratv.it
Voglio comprare casa: Elisa cambia il pacco ad Affari tuoi ma la sorpresa è amarissima. Cos’è successo stasera 16 febbraio 2026Elisa chiede e ottiene il cambio ma riceve una sorpresa amarissima: tutto quello che è successo ad Affari tuoi stasera 16 febbraio 2026. msn.com
Qualche giorno fa è andata in onda una puntata speciale di Affari Tuoi Vi piacerebbe vederne altre - facebook.com facebook