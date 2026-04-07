Tom Sawyer Musical | il viaggio tra Mississippi e Milano per i 150 anni

Il musical ispirato al romanzo di Mark Twain, intitolato Tom Sawyer il Musical, sarà in scena a Milano l’11 aprile al Teatro Blu, con due repliche, una nel pomeriggio e una in serata. La produzione racconta le avventure del giovane protagonista lungo il Mississippi e arriverà nella città italiana in occasione dei 150 anni dall’uscita dell’opera originale. La rappresentazione si inserisce in un viaggio tra Stati Uniti e Italia.

L’opera teatrale basata sul classico di Mark Twain, intitolata Tom Sawyer il Musical, approda a Milano l’11 aprile presso il Teatro Blu con due repliche, una pomeridiana e una serale. L’evento celebra i 150 anni della pubblicazione del romanzo originale attraverso una produzione inedita che ha già toccato Sondrio il 27 marzo e diverse località della Valtellina. Il tour di presentazione si concluderà il 17 aprile a Cassina De Pecchi. A causa dell’elevato interesse del pubblico, è stata inserita una data aggiuntiva per il 16 aprile alle ore 20.45 presso lo spazio Polifunzionale Rasin di Valdidentro. Un ponte culturale tra la Valtellina e il cuore di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tom Sawyer Musical: il viaggio tra Mississippi e Milano per i 150 anni Dal Mississippi alla Valtellina: a Sondrio debutta "Tom Sawyer – Il Musical"The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Un classico della letteratura... “Tom Sawyer – Il Musical” debutta a Sondrio il nuovo spettacolo per i 150 anni del romanzoDebutta a Sondrio il 27 marzo “Tom Sawyer – Il Musical”, spettacolo con canzoni country per i 150 anni del romanzo di Mark Twain SONDRIO – Debutta a... Temi più discussi: 'Le Avventure di Tom Sawyer – Il Musical' arriva a Milano: il classico di Mark Twain rivive tra musica country e teatro -; Le Avventure di Tom Sawyer, il Musical, al Teatro Blu di Milano – comunicato stampa; Tom-Sawyer -; Grease torna a Milano: il musical cult di Marconi accende il Teatro Repower. Tom Sawyer – Il Musical debutta a Sondrio il nuovo spettacolo per i 150 anni del romanzoDebutta a Sondrio il 27 marzo Tom Sawyer – Il Musical, spettacolo con canzoni country per i 150 anni del romanzo di Mark Twain ... lopinionista.it Il musical su Tom Sawyer debutta a Sondrio e arriva a Milano: Ci insegna l’autenticitàIl regista Revalente: Porteremo il country sul palco con 15 brani inediti. Anime libere e schiavitù moderne. In corso i provini, a marzo sul palco Milano – La sfida è duplice: portare sul palco un ... ilgiorno.it Il Polifunzionale Rasin di Valdidentro torna ad aprire le porte al pubblico e lo fa con uno spettacolo d'eccezione: giovedì 16 aprile alle ore 20:45 va in scena "Le avventure di Tom Sawyer - Il Musical", show italiano inedito ideato, scritto e diretto dal sondriese E - facebook.com facebook