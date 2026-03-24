Debutta a Sondrio il 27 marzo “Tom Sawyer – Il Musical”, spettacolo con canzoni country per i 150 anni del romanzo di Mark Twain. SONDRIO – Debutta a Sondrio il 27 marzo 2026, per poi arrivare a Milano, “Tom Sawyer il Musical”, uno spettacolo italiano e totalmente inedito tratto dal celebre romanzo di Mark Twain, per celebrare i 150 anni dalla sua pubblicazione. Ideato, scritto e diretto da Emanuele Revalente, il musical racconta le avventure di Tom Sawyer, giovane vivace e intraprendente, e dei suoi amici nella cittadina di St. Petersburg. Tra segreti, scherzi e sogni di libertà, Tom cresce imparando importanti lezioni sulla vita e sull’amicizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Tom Sawyer – Il Musical” debutta a Sondrio il nuovo spettacolo per i 150 anni del romanzo

Articoli correlati

Dal Mississippi alla Valtellina: a Sondrio debutta "Tom Sawyer – Il Musical"The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Un classico della letteratura...

13 Thirteen il Musical debutta a Roma: da Broadway arriva lo spettacolo che lanciò Ariana GrandeDal 18 al 22 marzo il Teatro Sala Raffaello di Roma si trasforma in un piccolo angolo di Broadway.

Tutti gli aggiornamenti su Tom Sawyer

Temi più discussi: Tom Sawyer il Musical debutta a Sondrio il 27 marzo, poi Milano; Il capolavoro di Twain a Sondrio Tutto è nato nel garage di casa. Tra prove, errori e tanto sudore; Il capolavoro di Twain a Sondrio Tutto è nato nel garage di casa Tra prove errori e tanto sudore.

Il capolavoro di Twain a Sondrio Tutto è nato nel garage di casa. Tra prove, errori e tanto sudoreTom Sawyer, il musical per la prima volta in Italia per festeggiare i 150 anni dalla pubblicazione del romanzo ... msn.com

Il musical su Tom Sawyer debutta a Sondrio e arriva a Milano: Ci insegna l’autenticitàIl regista Revalente: Porteremo il country sul palco con 15 brani inediti. Anime libere e schiavitù moderne. In corso i provini, a marzo sul palco Milano – La sfida è duplice: portare sul palco un ... ilgiorno.it

Tom Sawyer, il musical per la prima volta in Italia per festeggiare i 150 anni dalla pubblicazione del romanzo di... Leggi l'articolo #TomSawyer facebook