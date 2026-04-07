Tiger Woods la polo cosmic blu della foto segnaletica ora si rivende a 300 euro | è esaurita ovunque

La polo di colore blu, indossata dal famoso golfista nella foto segnaletica, ora viene venduta a circa 300 euro e si trova esaurita presso i rivenditori. Questo aumento di valore ha seguito i problemi legali e l’incidente in cui il campione si è ribaltato con il Suv durante un tentativo di sorpasso. La vicenda ha attirato molta attenzione sui media, contribuendo a far salire l’interesse per il capo d’abbigliamento.

Cosa ha scatenato un effetto del genere? L'enorme "pubblicità" derivata dai guai giudiziari nei quali il campione di golf è finito dopo essersi ribaltato con il Suv durante un tentativo di sorpasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tiger Woods si ferma dopo l’incidente: “Sono consapevole della gravità della mia situazione”Tiger Woods annuncia uno stop dal golf per curarsi e recuperare dopo l’incidente in Florida: "Sono consapevole della gravità della mia situazione". Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribaltaTiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Jupiter Island, in Florida, nel pomeriggio di venerdì. Temi più discussi: Tiger Woods, diffuso il video dopo l’incidente: lacrime e manette; Tiger Woods: 'Prendo una pausa per curarmi'; Patrimonio di Tiger Woods nel 2026: quanto guadagna il campione di golf; Nuovi guai per Tiger Woods, arrestato dopo incidente d'auto. Tiger Woods arrestato dopo l’incidente in Florida: Ero al telefono con il presidente TrumpDopo essersi ribaltato con il Suv durante un sorpasso, Tiger Woods avrebbe contattato direttamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suo amico di lunga data. È quanto emerge dai filmati ... tg.la7.it Tiger Woods, diffuso il video dopo l’incidente: lacrime e manetteTiger Woods, vincitore di 15 Major, 50 anni, appare collaborativo con le autorità, prima di scoppiare in lacrime mentre viene accompagnato sul sedile posteriore dell’auto della polizia. Woods è stato ... msn.com TIGER WOODS, IL LATO OSCURO DEL PIÙ FORTE DI SEMPRE – IL CAMPIONE DI GOLF COINVOLTO NELL’ENNESIMO IN x.com Sono stati pubblicati i video registrati dalle bodycam dei poliziotti intervenuti in seguito all'incidente d'auto che Tiger Woods ha avuto in Florida la scorsa settimana - facebook.com facebook