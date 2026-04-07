Martedì 21 aprile, presso il Pasquino Art Center di Trastevere, si terrà lo spettacolo musicale “The 80s Alive Music Show” con la band 80SONIC. La serata proporrà un’esibizione dedicata alle hit più note degli anni Ottanta, offrendo un percorso tra generi come pop, funk, new romantic e dance pop. L’evento si concentrerà su brani che hanno caratterizzato quell’epoca, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra musica e atmosfere degli anni Ottanta.

Martedì 21 aprile il Pasquino Art Center di Trastevere ospita la band 80SONIC per “THE 80S ALIVE MUSIC SHOW”, una serata dedicata alle hit più iconiche degli anni ’80, in un vero e proprio viaggio emozionale tra pop, funk, new romantic e dance pop, stili e atmosfere che hanno segnato un’intera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Super Bowl LX, Bad Bunny e Apple Music pubblicano il trailer dell’Halftime ShowBad Bunny e Apple Music hanno pubblicato un trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

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