Mafia | allarme droghe low-cost giovani nel mirino

Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, segnala che la diffusione di droghe low-cost aumenta il rischio tra i giovani. La mafia ha cambiato approccio e punta su sostanze facilmente accessibili per attirare i più giovani. La marcia antimafia tra Bagheria e Casteldaccia ha rafforzato l’allarme. Le forze dell’ordine monitorano attentamente questa nuova minaccia, mentre i genitori cercano di proteggere i figli da questa insidiosa realtà.

La mafia cambia strategia: l’allarme di Cracolici e la marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia. Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, ha lanciato un allarme preoccupante: la mafia si sta riorganizzando, adottando nuove strategie che la rendono ancora più insidiosa. La denuncia arriva in vista della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, in programma per giovedì 26 febbraio, un appuntamento che vedrà la partecipazione di studenti, associazioni, sindacati, arcidiocesi e Comuni del comprensorio. Cracolici ha sottolineato come l’organizzazione criminale abbia abbandonato le sparatorie per concentrarsi su strumenti più subdoli: il crack e la droga low-cost, che stanno dilagando anche nei piccoli centri con meno di mille abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ryanair annuncia 5 nuove rotte low cost nel 2026Ryanair apre cinque nuove rotte low cost per il 2026, pronte a partire già dalle prime settimane dell’anno. A Ischia vacanza low cost finisce nel caos, arrivano i carabinieriDurante il periodo di Capodanno, una vacanza ad Ischia si è trasformata in un episodio di tensione presso una struttura alberghiera di Forio.