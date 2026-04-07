Terrore a Crema | uomo brutalmente aggredito vola l’elisoccorso

A Crema un uomo è stato vittima di un'aggressione violenta in via Brescia, nella zona di San Bernardino. L'intervento dell'elisoccorso ha permesso di trasportarlo in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell'episodio. La zona è stata posta sotto osservazione, e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell'aggressione.

Un uomo si trova in condizioni critiche a Crema dopo essere stato aggredito violentemente in via Brescia, nella zona di San Bernardino. L’intervento d’urgenza è scattato intorno alle 22:35, quando l’allarme ha mobilitato i soccorsi in un’area situata non lontano da un istituto bancario. Sul luogo del dramma sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del comando locale, supportati dal Nucleo Investigativo. Il coordinamento dei primi aiuti ha l’impiego di un’ambulanza della Croce Verde e di un’automedica, affiancati dal supporto aereo di un elisoccorso proveniente da Brescia. Il trauma di un quartiere e la ricerca dell’aggressore. I sanitari hanno operato direttamente sull’asfalto, dove la vittima era stata rinvenuta esanime, tentando manovre di rianimazione prima di procedere al trasferimento in ospedale tramite elicottero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Crema: uomo brutalmente aggredito, vola l’elisoccorso Brutalmente aggredito vicino casa, 43enne ricoverato con prognosi riservataIl pestaggio è avvenuto, presumibilmente a colpi di bastone, venerdì sera, nella periferia sud di Copertino. Leggi anche: Aggredito brutalmente a colpi di catena in testa, 24enne finisce in ospedale