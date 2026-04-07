L’associazione " Aiuto ai bambini cerebrolesi " (Abc) potrà utilizzare i terreni in via Donati per altri sei anni in modo da continuare le attività incentrate sull’inclusione dei ragazzi disabili e sul coinvolgimento delle scuole del territorio. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti approvato lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito per affidare il terreno, di oltre 3.400 metri quadrati, all’Abc, che ha sede in piazza Moore a Forte dei Marmi e che è stata fondata ben 33 anni fa, per i prossimi sei anni. Per l’associazione significa portare avanti un’esperienza, come quella appunto della coltivazione dei terreni in via Donati (nella foto), avviata un paio di decenni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terreni all’Abc per altri 6 anni. Partono i progetti

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