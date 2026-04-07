Tempo di Quaresima Pasqua e rinascita

Nel corso del prossimo incontro presso la Casa Museo Dino Coltro, si approfondirà il lavoro di un autore noto per il suo approccio etnografico e poetico. La serata sarà dedicata a esplorare come i gesti tradizionali e le pratiche antiche vengano interpretate attraverso le sue opere. La discussione si concentrerà sulla capacità dell’autore di restituire significati profondi alle tradizioni popolari, offrendo uno sguardo sulla loro valenza culturale e spirituale.

Nell'appuntamento mensile alla Casa Museo Dino Coltro, emergerà lo sguardo etnografico e poetico dell'autore, capace di dare voce ai gesti antichi e al loro significato più profondo.Le letture accompagneranno il pubblico dentro la Quaresima e i riti pasquali, tra pratiche di pietà, tradizioni popolari e momenti di intensa vita comunitaria, dove il sacro si intreccerà al quotidiano. Dalle pulizie di primavera come rito di rigenerazione, alle feste di metà Quaresima legate all’acqua e alla sopravvivenza agricola. 🔗 Leggi su Veronasera.it Pasqua, tempo di rinascita per i territori: il ruolo insostituibile del Terzo Settore e delle comunitàLa Pasqua, nel suo significato più autentico, richiama tutti noi a un’idea di rinascita che si traduce nella capacità concreta di rafforzare legami,... Leggi anche: 'Meditazioni quaresimali': secondo appuntamento per 'I concerti di Quaresima e Pasqua' Semi di Speranza: La Quaresima, tempo di Grazia e Rinascita Temi più discussi: Speciale Tempo di Quaresima e Pasqua 2026 - Pastorale LITURGICA; Domenica di Pasqua 2026, il messaggio di Mons. Angelo Spinillo; Celebrazioni della Settimana Santa; Dall’ingresso in Gerusalemme al mattino di Pasqua. I grandi riti della Settimana Santa. Pasqua, dalla Quaresima alla Resurrezione: il percorso pasqualedi Maria Cristina Miragliotta - La Pasqua rappresenta una delle principali ricorrenze della tradizione cristiana, celebrata per commemorare la ... canalesicilia.it Pasqua, otto cose da sapere sulla più importante festa cristianaPasqua: scopri il significato, le origini ebraiche, i simboli della rinascita e le tradizioni cristiane più importanti della festa ... famigliacristiana.it Il Giovedì Santo chiude il tempo di Quaresima ed inizia il Triduo Pasquale: è il giorno in cui ricordiamo l’ultima #cena di Gesù Cristo con i suoi discepoli, con l'istituzione dell'Eucaristia - facebook.com facebook