Tempo di Quaresima Pasqua e rinascita

Da veronasera.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del prossimo incontro presso la Casa Museo Dino Coltro, si approfondirà il lavoro di un autore noto per il suo approccio etnografico e poetico. La serata sarà dedicata a esplorare come i gesti tradizionali e le pratiche antiche vengano interpretate attraverso le sue opere. La discussione si concentrerà sulla capacità dell’autore di restituire significati profondi alle tradizioni popolari, offrendo uno sguardo sulla loro valenza culturale e spirituale.

Nell'appuntamento mensile alla Casa Museo Dino Coltro, emergerà lo sguardo etnografico e poetico dell'autore, capace di dare voce ai gesti antichi e al loro significato più profondo.Le letture accompagneranno il pubblico dentro la Quaresima e i riti pasquali, tra pratiche di pietà, tradizioni popolari e momenti di intensa vita comunitaria, dove il sacro si intreccerà al quotidiano. Dalle pulizie di primavera come rito di rigenerazione, alle feste di metà Quaresima legate all’acqua e alla sopravvivenza agricola. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Semi di Speranza: La Quaresima, tempo di Grazia e Rinascita

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