Svelato il trucco di Copilot | non è un’app ma un pezzo di Edge

Recentemente è stato rivelato che Copilot, l’assistente di Microsoft, non si tratta di un’app standalone, ma di un componente integrato all’interno del browser Edge. La società ha inserito questa funzione in Windows 11, presentandola come parte di un sistema più ampio basato su tecnologie web. Questa scelta ha portato a chiarire che l’assistente è strettamente legato all’ambiente di navigazione e alle funzionalità di Edge.

Microsoft ha integrato l’assistente Copilot all’interno di Windows 11, trasformando quello che appare come un software autonomo in un contenitore basato su tecnologie web. Questa scelta architetturale vede l’intelligenza artificiale non come un programma nativo, ma come un’estensione del browser Edge. Il percorso di evoluzione di questo strumento è iniziato nel 2023, quando Copilot nasceva come sviluppo di Bing Chat. Da quel momento, la strategia aziendale ha previsto una diffusione capillare, portando l’AI all’interno delle applicazioni di sistema, di Edge e infine proponendola come app scaricabile tramite il Microsoft Store. L’analisi tecnica rivela però che l’immagine di software indipendente è solo apparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svelato il trucco di Copilot: non è un’app, ma un “pezzo” di Edge Edge 146: addio Raccolte, nuova sicurezza e CopilotMicrosoft Edge 146 è disponibile immediatamente con aggiornamenti critici per sicurezza e funzionalità Copilot. Fiori secchi perfetti in casa: il trucco che i fioristi non ti hanno mai svelato (ma noi sì)I fiori hanno una bellezza effimera che spesso ci lascia con un pizzico di nostalgia quando appassiscono. Temi più discussi: Vuoi fare l'upgrade gratuito alla tua TV? Il tecnico che lavora per il canale più famoso al mondo mi ha svelato questo trucco; Come avere gambe abbronzate già in primavera? Svelato il trucchetto; Blitz in una pasticceria di viale Parioli: 360mila euro di corrente rubata e cibo scaduto; Belve, svelato il primo look di Francesca Fagnani: le anticipazioni del 7 aprile. Fontana di Trevi, svelato il ‘trucco’ nascosto nella pietra che la sostiene da secoliFontana di Trevi, il trucco nascosto nella pietra: un segreto antico che le permette di sfidare il tempo da secoli. funweek.it Lamborghini Aventador svelato il trucco economico nel tappo del serbatoio che migliora le prestazioniLamborghini Aventador, il tappo serbatoio da 950 euro che vale 40 Un meccanico statunitense ha scoperto che il costosissimo tappo del serbatoio di una ... assodigitale.it Un paradiso svelato tra le onde. Volete saperne di più - facebook.com facebook In una recente ospitata podcast, la cantante ha svelato l'insolito fioretto, raccontando di aver avuto il suo primo rapporto poco dopo la vittoria del suo primo Grammy, nel gennaio 2020 x.com