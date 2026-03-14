Edge 146 | addio Raccolte nuova sicurezza e Copilot

Microsoft ha rilasciato subito Edge 146, introducendo aggiornamenti significativi che migliorano la sicurezza e integrano la funzionalità Copilot. La nuova versione è ora accessibile agli utenti, con modifiche che riguardano direttamente il browser. Questi cambiamenti si concentrano sull'ottimizzazione delle protezioni e sull'integrazione di strumenti di assistenza intelligente. La versione aggiornata sostituisce le precedenti, segnando una svolta nelle caratteristiche del software.

Microsoft Edge 146 è disponibile immediatamente con aggiornamenti critici per sicurezza e funzionalità Copilot. La versione introduce cambiamenti strutturali nelle raccolte, nella gestione delle password e nell’architettura dei Workspaces. Due vulnerabilità sono state patchate, una generica di Chromium e una specifica per la piattaforma Android. L’aggiornamento si ottiene accedendo alla sezione Informazioni su Microsoft Edge all’interno delle impostazioni del browser. Gli utenti riceveranno notifiche dirette sulla rimozione definitiva delle Collections e sul passaggio obbligatorio all’autenticazione del dispositivo. Dal 4 giugno 2026, chi utilizza ancora una password primaria personalizzata verrà migrato automaticamente verso un sistema più sicuro basato sul dispositivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edge 146: addio Raccolte, nuova sicurezza e Copilot Articoli correlati Microsoft segnala un bug di sicurezza in CopilotMicrosoft è alle prese con una vulnerabilità di sicurezza in Copilot, il suo assistente AI integrato in Microsoft 365. Sicurezza domestica: analisi predittiva e Edge AI per la casa a prova di intrusione(Adnkronos) – L’evoluzione tecnologica sta trasformando radicalmente la protezione delle abitazioni, spostando il baricentro dalla semplice...