Martedì 24 marzo 2026 si svolge l’estrazione del Superenalotto con un montepremi di 138 milioni e 900 mila euro in palio. Oltre al Superenalotto, vengono estratti anche numeri per Lotto e 10eLotto. I risultati sono attesi nelle prossime ore e saranno disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Nessuna modifica alle modalità di estrazione rispetto alle scorse settimane.

Milano, 24 marzo 2026 – Nuova estrazione del Superenalotto questa sera, martedì 24 marzo. In palio 138 milioni e 900mila euro per chi riuscirà a centrare la sestina vincente. Anche sabato 21 marzo nessuno è riuscito ad azzeccare il 6. Una vittoria che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta, dalle ore 20, l’ estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, martedì 24 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti

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