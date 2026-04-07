Durante le festività pasquali, una strada della regione ha registrato un incidente che ha causato la morte di un calciatore di 21 anni e il ferimento di sette giovani. La vittima, un calciatore che giocava in una squadra locale, è deceduta sul posto. L’incidente ha coinvolto più veicoli e si è verificato in una zona molto trafficata. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Ravenna, 7 aprile 2026 – È stata una Pasqua di sangue sulle strade. Ventisette le vittime nel tragico conteggio che ha funestato le festività in Italia. Da venerdì a domenica l’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale ne ha registrate 26, a cui si aggiunge il ventunenne deceduto sulla diramazione dell’A14 per Ravenna all’altezza di Solarolo. Francesco Pio Bassi, giovane calciatore, muore a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazzi Tragico scontro: morto Francesco Pio Bassi . Il tragico scontro non ha lasciato scampo a Francesco Pio Bassi, 21enne originario di Napoli e residente a Toscanella di Dozza: è successo tutto la domenica di Pasqua intorno alle 22,45 lungo l’autostrada A14bis che collega la Bologna-Ancona con la città ed i lidi di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittima

Tante vittime sulle strade a Pasqua, muore giovane calciatore a RomaTempo di lettura: 3 minutiStava rientrando a casa quando un’auto l’ha travolto mentre attraversava la strada.

Tragico incidente tra 2 auto in A14 nella serata di Pasqua: morto un 21enne e altri 7 giovani feritiFaenza, 6 aprile 2026 – Tragica serata di Pasqua, un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle 22.

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Sangue sulle strade a Pasqua: tra le 27 vittime, anche un giovane calciatore a RomaRizzetti è una delle 27 vittime sulle strade italiane durante le feste di Pasqua: 26 tra venerdì e domenica secondo l’ Osservatorio Sapidata-Asaps, più un 21enne morto lunedì sulla diramazione A14 per ... gazzettadiparma.it

Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infartoDramma sul ponte del Magra: due turisti perdono la vita nell'impatto. Il conducente dell'auto, sotto shock per l'accaduto, è stato trasportato in gravi ... ilsecoloxix.it

L'INCIDENTE | Lunedì di Pasquetta drammatico sulle strade. Nel pomeriggio è arrivata la terza vittima trevigiana, ed è ancora una volta un motociclista. - facebook.com facebook