Strade danneggiate dall’alluvione Dal 10 marzo i primi interventi

Dopo l’alluvione di maggio 2023 che colpì la Romagna e causò danni alle strade, sono iniziati i primi interventi di riparazione il 10 marzo. Questi lavori riguardano principalmente le vie più danneggiate nel territorio lughese, dove le strade mostrano evidenti segni di usura e rottura. Le operazioni di ripristino sono state avviate quasi tre anni dopo il disastro.

Sono passati quasi tre anni dall’alluvione del maggio 2023 che mise in ginocchio l’intera Romagna, lasciando ferite profonde anche nel territorio lughese. Ora uno dei capitoli più attesi della ricostruzione entra nella fase operativa: dal 10 marzo dovrebbero partire i primi interventi di sistemazione delle strade danneggiate, con le asfaltature in via Lunga e le palificate in via Chiesa Catene. Si tratta dei lavori affidati, in base agli accordi tra la Struttura commissariale e il Comune di Lugo, alla società statale di ingegneria Sogesid, incaricata sia della progettazione sia dell’esecuzione. A febbraio si è svolto un incontro tra amministratori locali e tecnici della società per definire i dettagli operativi, seguito da sopralluoghi nelle aree interessate dai cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade danneggiate dall’alluvione. Dal 10 marzo i primi interventi Alluvione, la ripartenza. Strade danneggiate, completate le indagini. Presto l’ok ai cantieriCompletate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. Sostegno anche alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione 2024Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna nell’autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno... Una raccolta di contenuti su Strade danneggiate Temi più discussi: Un punto di svolta, Curcio spiega la nuova ordinanza per la ricostruzione post alluvione; Strada tutta nuova. Monte Maggiore, sistemate due frane; Al via lunedì 2 marzo i lavori di ripristino di via Dell'Orso a San Pietro in Trento. Le modifiche alla viabilità; Predappio: completato il primo intervento sulla strada comunale di Monte Maggiore. Alluvione, la ripartenza. Strade danneggiate, completate le indagini. Presto l’ok ai cantieriCompletate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. A parlarne è l’amministrazione con una nota: Nel ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione post alluvione, terminati i lavori sulle stradeSono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. I primi lavori di manutenzione finiti riguardano le ... ilrestodelcarlino.it Brisighella, strade bianche danneggiate: al via il piano di manutenzione facebook Borgosatollo, strade danneggiate: è tempo di lavori in centro storico x.com