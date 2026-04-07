Nella mattinata del 7 aprile, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 88 punti base, mantenendosi su livelli simili a quelli registrati alla chiusura della settimana di Pasqua. I rendimenti dei Btp italiani sono saliti al 3,90%, in una fase caratterizzata da attese per le prossime aste obbligazionarie. La situazione si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti, con i mercati che monitorano con attenzione i segnali provenienti dall’area euro.

Nella mattinata del 7 aprile lo s pread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto gli 88 punti base, rimanendo su livelli simili a quelli della chiusura pasquale. L’incertezza è alta, con i rendimenti dei titoli italiani che sfiorano il 4% a causa della guerra in Iran e della possibile crisi energetica. Mentre i governi europei si preparano a possibili razionamenti e a “ lockdown energetici ” per limitare traffico e consumi ed evitare impennate dei costi, il Tesoro deve affrontare le prime aste del mese di aprile, che cominceranno giovedì 9 aprile e riguarderanno Bot e Btp a medio e lungo termine. Spread Btp-Bund a 88 punti. I livelli dello spread sono sostanzialmente stabili alla riapertura dei mercati finanziari europei dopo la pausa pasquale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 88 punti e rendimenti a 3,90% nella settimana della aste

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Milano apre in calo dell’1,5%, come anche i principali indici europei. Lo spread Btp-Bund sale a 90 punti base - facebook.com facebook

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 89 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,92% #ANSA x.com