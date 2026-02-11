Alla Casa Bianca si fa largo l’ipotesi di un cambio alla guida della Federal Reserve. Trump ha deciso di sostituire Jerome Powell con Kevin Warsh, un nome che da tempo gira nei corridoi di Washington e Wall Street. La notizia circola con insistenza e apre un nuovo capitolo per la politica monetaria statunitense.

Alla Casa Bianca è tempo di grandi decisioni. Il presidente Trump ha annunciato la sostituzione di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve con un nome che circola da anni nei corridoi di Washington e di Wall Street: Kevin Warsh. Trump scontento di Powell. Trump ha spesso manifestato la sua insofferenza per l’attuale presidente della Fed, accusato di eccessiva cautela nella gestione della politica monetaria. A suo dire è colpevole di essere troppo prudente nell’abbassare i tassi di interesse. Dall’inizio del secondo mandato le critiche a Powell sono diventate esplicite, quasi quotidiane, e proprio sul fronte dei tassi di interesse. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Mary Poppins alla guida della Fed?

Approfondimenti su Mary Poppins alla guida della Fed

Per una moderna Mary Poppins, il guardaroba di ogni fashionista si basa su capi eleganti, senza tempo e versatili.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ora in onda su #RadioLiberta

Ultime notizie su Mary Poppins alla guida della Fed

Argomenti discussi: Mary Poppins alla guida della Fed?; SODDISFAZIONE SIFO PER IL DECRETO IN CUI SI AUTORIZZA LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER FARMACI COPERTI DA BREVETTO PER MALATTIE RARE ED INNOVATIVI; In Italia 8,5 milioni di caregiver familiari, 80% donne Associazioni di pazienti plaudono a Ddl Locatelli; YouTube: film completi gratis in italiano | Febbraio 2026.

PRO LOCO Lucca Sicula APS. . Un grande applauso a Elena Falletta, autrice dell’inno “Con Mary Poppins a Lucca Sicula”, che con parole, musica e cuore riesce a trasformare una piazza in una favola Insieme al gruppo mascherato, ci fanno rivivere la mag - facebook.com facebook