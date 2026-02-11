Mary Poppins alla guida della Fed?
Alla Casa Bianca si fa largo l’ipotesi di un cambio alla guida della Federal Reserve. Trump ha deciso di sostituire Jerome Powell con Kevin Warsh, un nome che da tempo gira nei corridoi di Washington e Wall Street. La notizia circola con insistenza e apre un nuovo capitolo per la politica monetaria statunitense.
Alla Casa Bianca è tempo di grandi decisioni. Il presidente Trump ha annunciato la sostituzione di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve con un nome che circola da anni nei corridoi di Washington e di Wall Street: Kevin Warsh. Trump scontento di Powell. Trump ha spesso manifestato la sua insofferenza per l'attuale presidente della Fed, accusato di eccessiva cautela nella gestione della politica monetaria. A suo dire è colpevole di essere troppo prudente nell'abbassare i tassi di interesse. Dall'inizio del secondo mandato le critiche a Powell sono diventate esplicite, quasi quotidiane, e proprio sul fronte dei tassi di interesse.
