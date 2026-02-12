Oddio crolla tutto Enorme voragine si apre all’improvviso in strada | tutto inghiottito in pochi secondi

Questa mattina, in una strada della città, una voragine si è aperta all’improvviso, inghiottendo tutto in pochi secondi. Un rumore forte ha rotto il silenzio, come un colpo proveniente dal sottosuio. In un attimo, il pavimento ha ceduto, lasciando senza parole chi era lì vicino. La scena si è svolta in un attimo, lasciando tutti increduli davanti a un crollo improvviso che ha causato paura e confusione.

È successo in un lampo. Un rumore sordo, come un colpo arrivato dal sottosuolo, e poi quella sensazione impossibile da spiegare: il pavimento che dovrebbe reggere ogni cosa. smette di farlo. In pochi secondi, una normale giornata di traffico si trasforma in un incubo a occhi aperti. L'asfalto si increspa, si spezza, si abbassa come se qualcuno lo stesse tirando giù dall'interno. Un vortice di polvere si alza nell'aria, le auto frenano di colpo, qualcuno sterza d'istinto.

