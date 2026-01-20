Durante l’allenamento prepartita contro il Benfica, l’allenatore Luciano Spalletti ha dimostrato un gesto di fair play e attenzione nei confronti dei giocatori. In un video condiviso, si vede il tecnico italiano impegnato in un’azione che evidenzia rispetto e collaborazione, caratteristiche fondamentali nello sport. Questo comportamento sottolinea l’importanza di valori come il rispetto reciproco anche nel contesto professionale e competitivo.

di Marco Baridon Adzic Juve: il bel gesto di mister Luciano Spalletti durante l’allenamento alla vigilia della sfida al Benfica. Ecco che cosa ha fatto il tecnico. Nella mattinata di oggi si è svolto alla Continassa l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera al Benfica, valevole per la settima giornata della fase a girone unico di Champions League, in programma alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. LEGGI ANCHE: Infortunati Juve: chi era assente nell’allenamento alla vigilia del Benfica. Chi salterà il match di Champions – VIDEO A far sorridere i tifosi bianconeri però è stato il bel gesto che mister Luciano Spalletti ha rivolto ad Adzic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juve: il bel gesto di Spalletti durante l’allenamento pre Benfica. Cosa ha fatto il tecnico – VIDEO

Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOL'allenamento della Juventus alla Continassa, in vista del match di Champions League contro Benfica, si è concentrato sulla rifinitura pre-gara.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica, quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions. L’orario ufficialeDomani alle ore 14:00, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Un gol di Mazzitelli alla Juve regala una vittoria da sogno al Cagliari; Spalletti e l'elogio a Locatelli: Dopo Modric è lui il migliore sotto un aspetto. E poi parla del mercato; Spalletti: Locatelli perfetto, Adzic tesoro nascosto. Yildiz campione; Spalletti: Juve, Cagliari è come la Champions. Adzic non si tocca. Yildiz in dubbio.

Calciomercato Juventus news/ Vasilije Adzic difeso da Spalletti: Non si tocca (oggi 16 gennaio 2026) - Calciomercato Juventus news, oggi 16 gennaio 2026: Vasilije Adzic in bilico? Luciano Spalletti lo difende in conferenza stampa: Non si tocca. ilsussidiario.net

Adzic, le pretendenti non mancano ma il giocatore poco convinto a lasciare la Juventus - Un giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio è Vasilije Adzic, centrocampista che non sta trovando molto spazio in questa fase con Spalletti. Come ... tuttojuve.com

Mercato #Juventus, il #Pisa pensa a #Adzic ma #Spalletti è di un’altra idea - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve: #Adzic intoccabile, #JoaoMario si impunta, come procede #Gatti- #Milan x.com