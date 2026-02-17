Juve missione Istanbul | Spalletti esclude Openda e inventa McKennie centravanti

Luciano Spalletti ha deciso di escludere Openda e schierare McKennie come centravanti nella partita contro l’Istanbul, una scelta che cambia le carte in tavola per la Juventus. La squadra si prepara a sfidare i turchi in uno stadio pieno di tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La decisione del tecnico arriva dopo un primo allenamento in cui ha testato diverse soluzioni offensive, puntando sulla versatilità del centrocampista americano.

Il palcoscenico incandescente dello stadio Ali Sami Yen di Istanbul si appresta a ospitare l'andata dei playoff di Champions League, un crocevia stagionale che la Juventus di Luciano Spalletti affronta in una condizione di emergenza strutturale senza precedenti. Orfana di Vlahovic, Milik e dell'ultima defezione David, la compagine bianconera si presenta al cospetto del Galatasaray di Okan Buruk priva di riferimenti offensivi di ruolo, con l'unico attaccante superstite, Lois Openda, destinato a accomodarsi nuovamente in panchina per scelta tecnica. La metamorfosi tattica: l'era del "falso nove" dinamico.