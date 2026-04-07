Spagna il ministro della Cultura dice no al trasferimento del ‘Guernica’

Il ministro della Cultura spagnolo ha espresso il suo disaccordo riguardo alla proposta di trasferire temporaneamente il dipinto di Pablo Picasso, ‘Guernica’, dal Museo Reina Sofia di Madrid al Guggenheim di Bilbao. La decisione riguarda il trasferimento dell’opera, considerata uno dei capolavori più importanti dell’arte moderna, e ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni culturali e il pubblico. Nessun dettaglio sulle motivazioni alla base della posizione del ministro è stato reso noto.

Il ministro della Cultura spagnolo, Ernest Urtasun, si è detto contrario al trasferimento temporaneo del celebre dipinto di Pablo Picasso ‘ Guernica ‘ dal Museo Reina Sofia di Madrid al Guggenheim di Bilbao. “I rapporti tecnici sono chiari e sconsigliano lo spostamento dell’opera a causa dei rischi connessi”, ha detto Urtasun al Senato, in risposta a una domanda del senatore Igotz López del Partito nazionalista basco (Pnv). Il governo dei Paesi Baschi, guidato dal Pnv, ha richiesto il trasferimento del dipinto per poterlo esporre al Guggenheim in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario del primo governo basco e del bombardamento nazista della cittadina basca da cui l’opera prende il nome. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, il ministro della Cultura dice no al trasferimento del ‘Guernica’ Crosetto frena Meloni: il ministro della Difesa dice no al voto anticipatoDopo la batosta del referendum Giorgia Meloni spinge per il voto anticipato, ma i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono contrari. Temi più discussi: La Spagna supera i 22 milioni di occupati per la prima volta; La Spagna dice No: chiuso lo spazio aereo agli Usa; Spagna chiude lo spazio aereo ad aerei Usa coinvolti nella guerra; Spagna, siglato protocollo per risarcire vittime di abusi. Spagna, il governo blinda l’aborto in CostituzionePedro Sanchez (Europa Press via AP) In Spagna, il Consiglio dei ministri ha approvato ... msn.com Disgelo diplomatico Algeria-Spagna, Tebboune riceve il ministro AlbaresIl presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi il ministro degli Affari Esteri della Spagna, José Manuel Albares, segnando un disgelo diplomatico tra i due Paesi dopo le tensioni risal ... ansa.it Il motto della visita di Leone XIV in Spagna sarà «Alzate lo sguardo» Leggi tutto qui : x.com La Spagna ha appena fatto la storia. Per la prima volta in assoluto, supera i 22 milioni di lavoratori. Un record straordinario che il premier Pedro Sánchez ha festeggiato con una maglia della nazionale numero 22, perché a volte i numeri parlano da soli. Per far - facebook.com facebook