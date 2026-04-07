Sommer e Carnesecchi | il portiere fa la differenza

Da serieagoal.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio, il ruolo del portiere ha subito una trasformazione rispetto al passato, quando si limitava a difendere la porta. I dati relativi all'inizio del 2026 mostrano come il contributo di questo ruolo sia diventato più determinante, con alcune prestazioni che influenzano in modo significativo l'andamento delle partite. La figura tra i pali si conferma fondamentale, non solo per le parate, ma anche per l'organizzazione della linea difensiva.

Un tempo il portiere era chiamato solo a proteggere lo specchio della porta, ma i dati di questo inizio 2026 raccontano una realtà diversa. Non bastano più i riflessi per determinare il valore di un estremo difensore, ad oggi serve molto altro. Il campionato è contrassegnato da un pressing alto e la figura del portiere rientra spesso nella logica dell’ uomo libero capace di far saltare gli schemi avversari. I portieri ricoprono un ruolo fondamentale, non sorprende quindi che le squadre che occupano i primi posti in classifica, come l’Inter prima a 72 punti, siano quelle che hanno investito su portieri capaci di gestire il pallone con freddezza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

sommer e carnesecchi il portiere fa la differenza
© Serieagoal.it - Sommer e Carnesecchi: il portiere fa la differenza

Inter, il nuovo portiere arriva dalla Serie A: per il dopo Sommer c’è CarnesecchiIn casa Inter ci si prepara a cambiare portiere in vista della prossima stagione con Yann Sommer pronto a salutare i nerazzurri al termine della...

Caressa sullo stato di forma dell’Inter: «Il portiere fa la differenza vera con il Milan»Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso scenario in vista di giugno.

Temi più discussi: Viviano: Chi prenderei tra Carnesecchi e Vicario. Sommer? E’ stato un top ma…; Viviano ‘para’ tutto: Svilar miglior portiere in Serie A. Donnarumma non è ancora Buffon. Inter tra Carnesecchi e Vicario prendi…; Inter: fra Vicario, Sommer e Martinez, gli scenari per il futuro della porta; Esclusiva Viviano: Svilar top in Serie A. Inter tra Carnesecchi e Vicario prendi….

Quote calciomercato Carnesecchi Inter, sarà lui il dopo-Sommer?L'Inter si prepara a una rifondazione profonda in vista della prossima estate. In scadenza di contratto ci sono Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij,. tuttomercatoweb.com

sommer e carnesecchi ilViviano: Sommer, le critiche per l'annata sono giuste. Carnesecchi o Vicario? Io dico...Emiliano Viviano è chiamato da Sport Mediaset a rispondere a cinque domande legate all'attualità del ruolo dell'estremo difensore e di alcuni suoi protagonisti. Quando gli viene chiesto chi scegliereb ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.