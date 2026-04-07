Nel calcio, il ruolo del portiere ha subito una trasformazione rispetto al passato, quando si limitava a difendere la porta. I dati relativi all'inizio del 2026 mostrano come il contributo di questo ruolo sia diventato più determinante, con alcune prestazioni che influenzano in modo significativo l'andamento delle partite. La figura tra i pali si conferma fondamentale, non solo per le parate, ma anche per l'organizzazione della linea difensiva.

Un tempo il portiere era chiamato solo a proteggere lo specchio della porta, ma i dati di questo inizio 2026 raccontano una realtà diversa. Non bastano più i riflessi per determinare il valore di un estremo difensore, ad oggi serve molto altro. Il campionato è contrassegnato da un pressing alto e la figura del portiere rientra spesso nella logica dell’ uomo libero capace di far saltare gli schemi avversari. I portieri ricoprono un ruolo fondamentale, non sorprende quindi che le squadre che occupano i primi posti in classifica, come l’Inter prima a 72 punti, siano quelle che hanno investito su portieri capaci di gestire il pallone con freddezza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Sommer e Carnesecchi: il portiere fa la differenza

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