Sole e bel tempo resistono ancora | sereno fino a metà settimana

Il cielo sulla Lombardia rimane sereno e il tempo stabile almeno fino a metà settimana, grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre con influenze subtropicali. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da giornate soleggiate e senza precipitazioni significative, mantenendo il cielo libero da nuvole per diversi giorni consecutivi. La situazione si mantiene invariata, garantendo un periodo di tempo stabile e soleggiato sulla regione.

L’anticiclone delle Azzorre, con contributo subtropicale, domina il quadro meteorologico sulla Lombardia garantendo piena stabilità atmosferica almeno fino a metà settimana. A partire da venerdì possibile graduale afflusso di aria più umida. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 7 aprile 2026 Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio proseguono condizioni di piena stabilità anticiclonica con cielo sereno su tutti i settori. Nella sera cielo sereno ovunque. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13°C; massime generalmente comprese tra 22 e 24°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Meteo, arriva il bel tempo: sole, caldo e alta pressione per tutta la settimanaSole, caldo e alta pressione: il bel tempo, che caratterizza questo lunedì di Pasquetta , ci terrà compagnia per tutta la settimana con pochi... Pasqua a Verona: 21 gradi, sole e stabilità fino a metà settimanaLe festività pasquali a Verona e nella provincia si preparano ad accogliere un clima primaverile eccezionalmente mite, con temperature che... Gomme da ENDURO VERO su MAXI: Cambia tutto! (Heidenau K74/K69) Temi più discussi: Ultime nubi, poi scoppia la primavera: a Pasqua e Pasquetta sole e punte di 24 gradi; Meteo di Pasqua e Pasquetta, sole e bel tempo su tutta Italia; Meteo in Friuli Venezia Giulia per il ponte di Pasqua: sole e bel tempo; Pasqua e Pasquetta con il sole e temperature ben sopra media. Sole e bel tempo resistono ancora: sereno fino a metà settimanaL'anticiclone delle Azzorre, con contributo subtropicale, domina il quadro meteorologico sulla Lombardia garantendo piena stabilità atmosferica almeno fino a metà settimana ... bergamonews.it Meteo 7 aprile: tanto sole e caldo anomalo! Anticiclone fino a giovedì 9L'anticiclone rimane ben saldo sull'Italia fino a giovedì 9, assicurando giornate soleggiate e molto miti. Da venerdì 10 possibile peggioramento. meteo.it "A causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento". A lanciare l'allarme i vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano dopo che ieri nel Lago di Braies, in - facebook.com facebook Sole e caldo in Puglia ma resta alto il rischio frane nel Foggiano - News x.com