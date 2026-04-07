Slot risponde ai commenti di rinuncia di Van Dijk dopo l’uscita del Liverpool dalla FA Cup

Dopo l’eliminazione del Liverpool dalla FA Cup, un giocatore ha commentato pubblicamente la sua

2026-04-07 21:08:00 Giorni caldissimi in redazione! Van Dijk ha suggerito che alcuni giocatori del Liverpool si siano arresi dopo aver perso 3-0 contro il Manchester City L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha risposto alle affermazioni di Virgil van Dijk secondo cui alcuni dei suoi compagni di squadra si sono “arresi” durante le fasi finali della sconfitta per 4-0 nei quarti di finale di FA Cup contro il Manchester City. I Reds sono stati eliminati in modo imbarazzante dalla squadra di Pep Guardiola all’Etihad, subendo tutti e quattro i gol durante un tratto di 20 minuti su entrambi i lati dell’intervallo in cui si è messa in mostra una difesa mediocre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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