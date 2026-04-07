Sky Italia ha annunciato l’arrivo di nuove produzioni in Lombardia e a Milano, con particolare attenzione all’abbondanza di contenuti. Tra questi, spicca l’“Avvocato Ligas”, che ha ottenuto ottimi ascolti e potrebbe ricevere una seconda stagione. La serie ha riscosso successo tra il pubblico, contribuendo alla crescente presenza di produzioni locali nel catalogo della piattaforma. Sky Italia, nata nel luglio del 2003, continua così a rafforzare la propria offerta televisiva.

Sky Italia è nata nel luglio del 2003. Sono passati quasi 23 anni. Un tempo sufficiente per capire che la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, ovvero il 17% sul totale Italia, che gli ascolti di Sky sono al 10% di share nel Nord Italia e al 5% a Sud, e che la gran parte degli abbonati a Sky è concentrato nelle regioni settentrionali. Uno studio del target che, seppur con una certa lentezza, ha portato i vertici del broadcaster televisivo a elaborare una brillante riflessione: ma non è che al pubblico di Sky piacerebbero anche delle storie ambientate, chessò, a Milano, e non sempre a Roma, Napoli o Palermo? E magari con attori con una dizione neutra o smaccatamente lombarda, e non romani o napoletani? Il dubbio, va detto, si è insinuato nelle stanze della sede di Rogoredo soprattutto dopo il clamoroso successo del documentario La mala. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sky si è accorta della Lombardia e di Milano: arrivano nuove produzioni in abbondanza e spopola l'"Avvocato Ligas"

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