avvocato ligas la campagna sky invade milano se lo chiami argentero risponde al telefono

Un avvocato e un attore hanno lanciato una campagna pubblicitaria a Milano, coinvolgendo affissioni, installazioni e interventi di guerrilla urbana. La campagna promuove lo sbarco di un nuovo programma su Sky e NOW, con la partecipazione di Luca Argentero. Durante la campagna, l’attore risponde al telefono quando viene chiamato con il suo nome.

Avvocato Ligas con Luca Argentero debutta su Sky e NOW con una campagna marketing immersiva tra affissioni, guerrilla urbana e installazioni a Milano. Grazie a una campagna ideata dalla Sky Creative Agency, Ligas diventa protagonista non solo sullo schermo, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini grazie a una strategia di marketing innovativa e immersiva. L’ormai famoso “Ti accusano di festini bilaterali?”; “Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”; “Ti accusano di aver confuso appello con miracolo?”; “Ti accusano di ghosting dopo il primo appuntamento?”. La strategia si completa con azioni di guerrilla urbana,... 🔗 Leggi su Digital-news.it

