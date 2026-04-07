sirmione promossi pass e visite scaglionate

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, i laghi bresciani hanno visto un grande afflusso di visitatori italiani e stranieri, che si sono riversati lungo le rive delle località turistiche. Per gestire l’afflusso, sono stati promossi pass e visite scaglionate. Le autorità hanno monitorato la situazione per evitare sovraffollamenti e garantire la sicurezza dei visitatori durante le giornate di maggiore affluenza.

I laghi bresciani per Pasqua e Pasquetta sono stati presi d’assalto da migliaia e migliaia di turisti italiani e stranieri, che si sono affollati sulle sue rive. A fare da regina dell’accoglienza è Sirmione, dove il Comune ha approntato una serie di misure e il cosiddetto piano Sirmione 2026 per evitare il fenomeno dell’“ Overtourism “, verificatosi in questo periodo lo scorso anno, quando il borgo storico si è completamente bloccato e il traffico fermato su tutta la penisola. Gli operatori addetti alla sorveglianza, le corsie differenziate per l’entrata e l’uscita dal castello, la presenza della polizia locale e delle altre forze dell’ordine e i parcheggi periferici hanno consentito a tutti di visitare la cittadina, dove si entrava a scaglioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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