Therapy Line Terme di Sirmione | linea cosmetici e benessere quotidiano

Le Terme di Sirmione sono aperte al pubblico e attirano ogni giorno centinaia di visitatori in cerca di relax. La struttura offre una vasta gamma di cosmetici e trattamenti pensati per il benessere quotidiano. I clienti apprezzano la qualità delle terapie e l’atmosfera tranquilla che si respira tra le acque termali. La posizione sul lago di Garda rende il luogo ancora più speciale, invitando a prendersi una pausa dalla routine.

Life&People.it Le Terme di Sirmione sono le terme più belle d’Italia e rappresentano una delle eccellenze del territorio bresciano, da sempre sinonimo di relax e benessere. Sin dall’antichità, la località ha richiamato visitatori per le sue acque, allora note come le “Terme di Catullo e le Terme di Virgilio”. Proprio dalla sua esperienza medico-termale ultracentenaria e dall’unicità dell’acqua sulfurea salsobromoiodica, oggi prende forma la Therapy Line: linea di dermocosmesi funzionale sviluppata da Terme di Sirmione con Cosmetics Institute. Pensata per pelli sensibili, fragili o soggette a imperfezioni, la linea di cosmetici funzionali risponde in maniera ottimale a specifiche problematiche cutanee nel segno della salute e della bellezza.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Approfondimenti su Therapy Line Terme di Sirmione Therapy Line Terme di Sirmione: linea cosmetici funzionali, bellezza e benessere quotidiano Le Terme di Sirmione sono il luogo più frequentato per chi cerca relax e benessere in Italia. Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto Terme Dopo il successo della prima serata, Candle Night torna a Montegrotto Terme. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Therapy Line Terme di Sirmione Argomenti discussi: Lancio della Therapy Line: nuova era dermocosmesi alle Terme di Sirmione; Cardiologie Aperte 2026: consulenze gratuite a Montichiari per la prevenzione. Lancio della Therapy Line: nuova era dermocosmesi alle Terme di SirmioneUna nuova era per la dermocosmesi prende vita grazie al lancio di Therapy Line, la nuova linea di prodotti skincare di Cosmetics Institute, nata ... gardanotizie.it Cresce il fatturato di Terme di SirmioneCrescono a doppia cifra i ricavi 2024 di Terme di Sirmione, gruppo attivo nel termalismo e nell’hôtellerie controllato da FGH, Franco Gnutti Holding che ha varato un piano d’investimenti da oltre 12 ... ilsole24ore.com Ultima Ora: Cosmetics Institute e Terme di Sirmione lanciano Therapy Line, una nuova gamma skincare con acqua termale Boiola per pelli fragili. #lagodigarda #skincare #benessere gardanotizie.it/lancio-della-t… x.com Scopri Therapy Line La nuova dermocosmesi funzionale di Terme di Sirmione. Anti-Imperfection Cream - crema viso riequilibrante per pelli a tendenza acneica. Ultra Rich Repair Cream - trattamento nutriente viso e corpo per pelli fragili e sensibili. Nat facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.