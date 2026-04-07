Sinner oggi esordio a Montecarlo contro Humbert | l’avversario l’ha già battuto in Next Gen
Oggi si svolge il debutto di Jannik Sinner al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, uno degli appuntamenti più importanti del circuito sulla terra rossa. L’italiano affronta il suo avversario, che ha già battuto in passato durante il circuito Next Gen. La partita si gioca in un contesto di grande attenzione, considerando anche la precedente sfida tra i due.
Il debutto di Jannik Sinner al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione tennistica sulla terra rossa. L’atleta azzurro, attualmente saldamente ancorato alla seconda posizione del ranking mondiale, si appresta a calcare i campi del Principato in una giornata, quella di martedì 7 aprile 2026, che promette grandi emozioni per tutti gli appassionati. Dopo una prima parte di anno straordinaria, caratterizzata dai successi prestigiosi ottenuti sul cemento statunitense tra Indian Wells e Miami, Sinner deve ora dimostrare la sua capacità di adattamento alla superficie lenta. Il passaggio dal cemento alla polvere di mattone richiede infatti una gestione differente degli scambi e una tenuta fisica specifica, sfide che il campione altoatesino sembra pronto ad affrontare con la solita determinazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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