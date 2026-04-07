Pier Silvio Berlusconi è il manager italiano con la reputazione online più solida

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un manager italiano si distingue per avere la reputazione online più solida tra i suoi colleghi. È il responsabile di una grande azienda di televisione e media, e al momento si trova in cima a una classifica dedicata alla reputazione digitale dei dirigenti. La sua presenza e il suo operato sono monitorati e valutati attraverso diversi strumenti di analisi online. La sua posizione si basa su dati raccolti e aggiornati recentemente.

Il patron di Mediaset al primo posto nella classifica dei manager con la reputazione online più solida. Da 31 mesi è stabilmente in top ten. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi primo nella reputazione online: leader tra i top manager italianiPier Silvio Berlusconi si conferma ancora una volta come il manager italiano con la reputazione online più solida.

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PIERSILVIO BERLUSCONI FINALMENTE ROMPE IL SILENZIO SUL CASO SIGNORINI, CORONA, FIORELLO e GFVIP! |

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Temi più discussi: Pier Silvio e Silvia, weekend d’amore a Portofino. La foto dei passanti: Si vede che sono innamorati; Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente. De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione, lo vorremmo co-conduttore di una puntata: così i Gialappi; Dove vive Silvia Toffanin con Berlusconi, super villa a Portofino; Gialappa's Band, semi-conduttori con 40 anni di carriera. Pier Silvio si sentì tradito, ma Mediaset non ci offriva più nulla.

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