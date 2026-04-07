Silenzio imbarazzante durante chiamata tra astronauti della Artemis e Trump | Si sono ancora qui – Il video

Durante una chiamata tra astronauti coinvolti nella missione Artemis e un ex presidente, si è verificato un silenzio prolungato. Il video dell’evento mostra un momento di pausa tra le parti, senza interventi immediati. La conversazione si è interrotta prima che si riprendessero i discorsi, lasciando spazio a un’istantanea di attesa e sorpresa. La registrazione è stata diffusa sui social e ha attirato l’attenzione degli utenti.

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